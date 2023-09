Wall Street parte in moderato rialzo dopo inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, traendo vantaggio dai dati dell'inflazione, che non hanno modificato le aspettative sulle prossime mosse della Fed. Alla Borsa di New York, dunque, iha aperto con un rialzo dello 0,26%, mentre rimane ai nastri di partenza l'che si posiziona a 4.470 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il(+0,23%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,21%)., un po' più del previsto, a causa del nuovo aumento delle quotazioni di petrolio e gas, tuttavia l'inflazione core, più seguita dalla Fed, è stata confermata in calo al 4,3%, in linea con il consensus.Questi numeri lasciano dunque, che la prossima settimana dovrebbe confermare una "pausa" nel percorso di aggiustamento die tassi d'interesse, salvo poi riavviare il processo di aggiustamento nei mesi venturi.Sotto i riflettori, dopo e anticipazioni sul nuovo iPhone. Focus anche sul settore farmaceutico, conche potrebbero beneficiare della raccomandazione delle autorità statunitensi agli anziani di vaccinarsi contro il Covid.