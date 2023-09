Borse europee prudenti nel giorno della BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -con l'attenzione degli investitori rivolta alle banche centrali, dopo che i dati dell'inflazione americana non hanno modificato le aspettative sulle prossime mosse della Fed. La riunione di politica monetaria della banca centrale statunitense è prevista la prossima settimana, in calendario anche la Bank of England, mentre oggi è il giorno della BCE, che dovrà scegliere se optare per una pausa nel rialzo dei tassi oppure per un nuovo arrotondamento.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,074. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.906 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,91%), raggiunge 89,33 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +179 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,44%.senza slancio, che negozia con un -0,16%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,32%, eè stabile, riportando un moderato -0,17%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 28.447 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 30.383 punti, sui livelli della vigilia.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,95%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,32%.Composta, che cresce di un modesto +0,94%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,11%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,86%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,36%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,36%.Tra i(+1,79%),(+1,67%),(+0,94%) e(+0,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,92%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,72%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,26%.Pesante, che segna una discesa di ben -1,7 punti percentuali.