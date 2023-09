Clima attendista sui mercati per il verdetto BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -taglia il traguardo di metà seduta con prudenza allineandosi alle altre borse di Eurolandia in attesa del verdetto della, in arrivo nel primo pomeriggio, che dovrà scegliere se optare per una pausa nel rialzo dei tassi oppure per un nuovo arrotondamento.L'attenzione degli investitori resta dunque concentrata sulle, dopo che i dati dell'inflazione americana non hanno modificato le aspettative sulle prossime mosse della. La riunione di politica monetaria della banca centrale statunitense è prevista la prossima settimana, quando sarà in calendario anche quella dellaSul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,073. L'è sostanzialmente stabile su 1.908,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 89,78 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +178 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,42%.piatta, che tiene la parità, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,02%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.494 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 30.436 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,39%),(+1,39%),(+1,30%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,26%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,24%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,73%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,96%.di Milano,(+2,99%),(+1,95%),(+1,78%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,76%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,63 punti percentuali.Scivola, con un netto svantaggio del 2,92%.Seduta negativa per, che scende del 2,26%.