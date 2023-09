Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, nel giorno in cui la. Rispetto al passato però è arrivato qualchedel percorso di aggiustamento del costo del denaro. Lagarde ha infatti confermato che i tassi "hanno raggiuto dei livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, daranno un contributo sostanziale al tempestivo ritorno dell’inflazione al livello target.Nel frattempo,, con l'che segna un incremento dello 0,72%,la prossima settimana.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,67%. Lieve aumento dell', che sale a 1.910,7 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,61%), che raggiunge 89,95 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +174 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,33%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,97%, in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,95%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,19%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,37% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 30.818 punti.Pressoché invariato il(+0,12%); sale il(+0,7%).di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,20%.In luce, con un ampio progresso del 3,07%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,04%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,90%.Le più forti vendite su, che chiude le contrattazioni a -1,09%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,02%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,65%.del FTSE MidCap,(+3,54%),(+3,28%),(+2,31%) e(+1,79%).La peggiore, che cede il 4,14%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,00%.scende del 2,51%.Calo deciso per, che segna un -2,22%.