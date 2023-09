Wall Street contrastata dopo l'inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, dopo che i dati dell'inflazione non hanno modificato le aspettative sulle prossime mosse della Fed. Ilarchivia la seduta con un leggero calo dello 0,20%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.467 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Poco sopra la parità il(+0,38%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,32%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,21%) e(+0,90%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,76%),(-0,67%) e(-0,59%).del Dow Jones,(+1,29%),(+1,29%),(+1,23%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,70%.Calo deciso per, che segna un -2,09%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,51%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,29%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,16%),(+2,74%),(+2,58%) e(+2,25%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,18%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,04%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,04%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,52%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,7%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,2%; preced. 0,8%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 226K unità; preced. 216K unità)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,1%)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%).