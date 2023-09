Borsa di Milano in rialzo con gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Recordati

Moncler

Ferrari

DiaSorin

Amplifon

Poste Italiane

Sesa

Eurogroup Laminations

Maire Tecnimont

WIIT

GVS

De' Longhi

Antares Vision

LU-VE Group

(Teleborsa) -, che traggono spunto dalle indicazioni arrivate ieri dallasui tassi e dai nuovi stimoli lanciati dalla. Nel pomeriggio si attendono alcuni, come l'indice Empire State di new York e la produzione industriale, che forniranno un'istantanea sullo stato di salute del manifatturiero.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,066. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.917,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 90,61 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +175 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,40%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,97%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,80%, e ottima performance per, che registra un progresso dell'1,55%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,63%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 31.005 punti. Leggermente positivo il(+0,21%); sulla parità ildi Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 2,31%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,27%.In luce, con un ampio progresso dell'1,74%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,6%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,87%.Debole, che registra una flessione dello 0,63%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,57%),(+3,46%),(+2,79%) e(+2,41%).La peggiore è, che cede il 2,33%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,22%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,08%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,50%.