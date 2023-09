Borse europee si confermano in rialzo con Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -., che beneficiano dei positivi dati cinesi e dei nuovi stimoli lanciati dalla banca centrale, mentre il quadro macroeconomico in Eurozona si conferma in chiaroscuro.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 90,57 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +176 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,41%.buona performance per, che cresce dello 0,94%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,63%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,42%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,74%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 31.022 punti.Sulla parità il(+0,14%); sulla stessa tendenza, senza direzione il(-0,02%).di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,35%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,11%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,93%.In luce, con un ampio progresso dell'1,86%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,54%.di Milano,(+3,57%),(+3,23%),(+2,83%) e(+2,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,96%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,30%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,96%.Tentenna, che cede l'1,49%.