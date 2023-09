Brillante il listino americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

materiali

energia

Goldman Sachs

Walgreens Boots Alliance

Caterpillar

Dow

Visa

Sirius XM Radio

Moderna

Align Technology

Paccar

DexCom

Netflix

Old Dominion Freight Line

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, che avanza sulla scia di una serie di dati macroeconomici positivi, con il, che m,ostra una plusvalenza dello 0,96%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dello 0,84% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Buona la prestazione del(+0,82%); come pure, in rialzo l'(+0,79%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,47%),(+1,40%) e(+1,26%).Al top tra i(+2,86%),(+2,60%),(+2,45%) e(+2,33%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,54%.(+4,22%),(+3,90%),(+3,19%) e(+3,12%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,47%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,85%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,11%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,00%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)14:30: Empire State Index (atteso -10 punti; preced. -19 punti)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. -0,2%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 1%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 69,2 punti; preced. 69,5 punti)14:30: Apertura cantieri (preced. 1,45 Mln unità).