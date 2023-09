Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

Lam Research

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,75% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.455 punti. Pessimo il(-1,76%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'(-1,21%).Gli addetti ai lavori guardano alla riunione di politica monetaria della Federal Reserve, in calendario la prossima settimana, mentre si riducono tra gli esperti le possibilità che la banca centrale americana aumenti i tassi d'interesse, a novembre. Le aspettative per la prossima ottava sono che la Fed manterrà i tassi al 5,25%-5,5%, il livello più alto degli ultimi 22 anni.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,04%),(-1,69%) e(-1,26%).del Dow Jones,(+1,32%) e(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,35%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,19%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,09%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,09%.Tra i(+1,98%),(+0,91%),(+0,72%) e(+0,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,75%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,62%.Scende, con un ribasso del 4,62%.Crolla, con una flessione del 4,60%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)14:30: Empire State Index (atteso -10 punti; preced. -19 punti)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. -0,04%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,7%).