Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

Stellantis

Leonardo

Telecom Italia

Moncler

Amplifon

Poste Italiane

ERG

STMicroelectronics

Sesa

Cembre

Maire Tecnimont

Eurogroup Laminations

Rai Way

Antares Vision

Seco

Safilo

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in calo. Dopo la BCE di questa settimana, i mercati guardano alle decisioni che verranno prese la settimana prossima dalla Federal Reserve.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,067. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,86%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 90,57 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +177 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,44%.composta, che cresce di un modesto +0,56%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,50%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,96%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 30.833 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,89%),(+1,56%),(+1,16%) e(+1,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,98%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,12%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,08%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,02%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,56%),(+3,52%),(+3,17%) e(+2,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,66%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,40%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,36%.scende del 2,74%.