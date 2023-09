Fabrick aderisce a MIND DXM per la condivisione dei dati

(Teleborsa) -, pioniere nel settore dell’Open Finance,– Data Exchange Marketplace,e dal centro di innovazione digitalein cui le aziende del network Federated Innovation e del Milano Innovation District possonoper governare gli scambi informativi con i partner o chiedere quelli condivisi dagli altri partecipanti.Fabrick vuole così, da un latoad un pubblico sempre più vasto e dall’altroattraverso la condivisione dei propri asset.– che trae valore dall’esperienza dell’Ecosistema Digitale E015 di Regione Lombardia, di cui Cefriel svolge il ruolo di Coordinatore Scientifico - si caratterizza per esserepiù che una semplice piattaforma tecnologica e nasce per accelerare i processi di efficientamento e innovazione., CCO, CBO, Head of Open Banking di Fabrick ha ricordato che "i dati assumono un ruolo centrale nella nuova economia digitale". "Come Fabrick abbiamo scelto di essere parte di Federated Innovation @MIND perché crediamo che un ambiente che raccoglie differenti settori industriali - ha sottolineato . favorendo dialogo e contaminazione, rappresenti una grande possibilità per cogliere nuovi spunti. Fare innovazione oggi significa mettere a fattor comune i punti di forza dei diversi attori in ottica open innovation"."Siamo entusiasti della partecipazione di Fabrick all’interno dell’iniziativa MIND DXM – Data Exchange Marketplace", ha affermatoPresidente di Federated Innovation @MIND, aggiungendo "siamo certi che porterà un grande contributo allo sviluppo dello strumento che consente la circolazione sicura dei dati all’interno del distretto MIND e non solo".