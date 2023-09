Innovatec, accordo con Senec per il fotovoltaico

Innovatec

(Teleborsa) - Eliospower, controllata diattiva nel business delle Rinnovabili e Senec Italia parte del gruppo tedesco EnBW, leader nel fotovoltaico e nell’indipendenza energetica, hanno siglato un memorandum di intesa finalizzato alla definizione di una partnership con l’obiettivo di sviluppare e realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra partendo da una pipeline di 100MWp con valorizzazione degli stessi tramite cessione a terzi.L’accordo - spiega una nota - prevede, all’esito positivo della due diligence, una partecipazione di Senec sia nella SPV titolare della Pipeline (49%) sia agli investimenti da sostenere per lo sviluppo autorizzativo fino al raggiungimento della condizione di ready to build. Elios svolgerà ogni attività necessaria per ottenere l'autorizzazione alla costruzione degli impianti.L’accordo prevede inoltre che Senec completi l'intero processo di costruzione dell'impianto su base EPC chiavi in mano (costruzione di appalti di ingegneria) fino alla connessione degli impianti alla rete nazionale.La costruzione e la cessione degli impianti è prevista nel corso 2024.