Philogen, buyback per oltre 110 mila euro

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dall'11 al 15 settembre 2023 inclusi, complessivamente, pari allo 0,0171% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 16,0503 euro per azione, per undiDall’inizio del programma, Philogen ha acquistato 61.200 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 982.372,59 euro.Al 15 settembre, il Gruppo ha in portafoglio complessivamente 288.970 azioni ordinarie (pari allo 0,7116% del capitale sociale).Sul listino milanese, nel frattempo, discreta la performance di, che si attesta a 16,05 euro, in lieve aumento dello 0,94%.