“Piantiamola di inquinare!”: BPER Banca risparmia oltre 7,5 tonnellate di CO2

BPER Banca

(Teleborsa) - Si è conclusa con successo l’di, l’iniziativa diavviata da, lo scorso giugno, con il supporto della piattaforma, al fine di ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera. Coinvolti, per quest’anno, 300 dipendenti dell’Istituto distribuiti nelle varie filiali del Gruppo, che per tre mesi si sono recati al lavoro in bicicletta, a piedi o in monopattino per un totale di quasi 54.000 km percorsi, abbattendo in questo modo oltre 7,5 tonnellate di CO2, pari al risultato prodotto da oltre 1000 alberi adulti in un anno nel loro lavoro di fotosintesi.Per ogni spostamento, l’app Wecity ha infatti calcolato la(1 kg ogni 7 km percorsi circa) e creato una classifica in base a questo valore. L’iniziativa ben si integra con le varie iniziative inserite all’interno della(16-22 settembre 2023)., Chief Human Resource Officer di BPER Banca ha commentato: “I numeri di questo progetto confermano un’attenzione non indifferente ai temi legati all’ambiente. Abbiamo dato, anche quest’anno, un concreto contributo al miglioramento della qualità di vita delle persone. I numerosi colleghi che hanno partecipato all’iniziativa, in tutta Italia, hanno mostrato entusiasmo e impegno. Colleghi che nelle prossime settimane verranno premiati per aver aderito fattivamente e che non posso non ringraziare per aver contribuito alla tutela ambientale”.Grazie alla tecnologia proprietaria di Wecity è stato possibile monitorare idainel, anche se svolti con più mezzi, e stilare una classifica sia a livello individuale che regionale.“Per il terzo anno di fila Wecity è stata al fianco di BPER Banca in questa iniziativa di mobilità aziendale sostenibile, sempre premiata da risultati molto positivi. Come Wecity stiamo lavorando per affiancare servizi concreti di mobilità sostenibile alle attività di gamification e incentivazione che permettano di creare la giusta sensibilità in azienda, sia tra gli utilizzatori dell’app che a livello direzionale. Ci auguriamo quindi di poter portare avanti questa avventura con BPER Banca anche il prossimo anno con una formula così rinnovata”, ha concluso, CEO e founder di Wecity.