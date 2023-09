Piazza Affari e le altre Borse europee proseguono in rosso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che attendono con prudenza l'apertura di Wall Street. mentre ci si prepara a conoscere l'esito del meeting del FOMC (mercoledì) e delle altre banche centrali (Bank of England giovedì e Bank of Japan venerdì).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,067. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 91,29 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +179 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,49%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,75%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,3%, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,08%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,88%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 30.566 punti. In lieve ribasso il(-0,7%); sulla stessa tendenza, in rosso il(-0,8%).di Milano, troviamo(+1,85%),(+1,67%),(+1,42%) e(+0,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,64%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,38%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,26%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,14%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,68%),(+2,46%),(+2,25%) e(+1,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,83%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,18%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,77%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,41%.