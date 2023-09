Piazza Affari in retromarcia con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, nella settimana in cui(BoE e BoJ). La cautela prende il sopravvento ed ha condizionato anche i mercati asiatici, con Tokyo chiusa per festivitàL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,066. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 91,3 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +178 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,47%.debole, che scivola dello 0,55%, fa poco meglio, che viaggia poco sotto la parità (-0,19%), in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,95%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,35%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 30.724 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,45%; sulla stessa linea, leggermente negativo il(-0,63%).di Milano, troviamo(+3,17%),(+2,47%),(+1,69%) e(+0,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,00%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,90%.scende dell'1,81%.Calo deciso per, che segna un -1,61%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,68%),(+1,93%),(+1,72%) e(+1,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,26%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,10%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,67%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,67%.