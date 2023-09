Poco mossa la Borsa americana. Attesa per la Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

energia

beni industriali

beni di consumo secondari

Apple

Visa

Travelers Company

Honeywell International

American Express

Boeing

Walgreens Boots Alliance

Nike

Sirius XM Radio

Apple

Atlassian

ON Semiconductor

Moderna

Tesla Motors

Lucid

Trade Desk

(Teleborsa) - Cauta Wall Street che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 34.673 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.460 punti. Leggermente positivo il(+0,32%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,22%).Gli occhi degli investitori sono puntati sullein attesa di conoscere l'esito del meeting del FOMC (mercoledì) e della Bank of England (giovedì) e Bank of Japan (venerdì).Nei giorni scorsi è emerso che l’inflazione continua a essere elevata. Secondo gli addetti ai lavori lamercoledì opterà per lo status quo, mantenendo i tassi al livello più elevato degli ultimi 22 anni. Saranno tuttavia importanti le indicazioni che fornirà il numero uno della banca centrale,, sulle future mosse.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,68%),(+0,45%) e(+0,44%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,78%.del Dow Jones,(+2,26%),(+1,67%),(+1,33%) e(+1,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,22%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,13%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,03%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,73%.Al top tra i, si posizionano(+2,38%),(+2,26%),(+2,12%) e(+1,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,29%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,43%.scende del 2,36%.Calo deciso per, che segna un -2,27%.