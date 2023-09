Vendite sui mercati europei. Banche centrali in focus

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banca MPS

BPER

Banco BPM

Campari

A2A

Moncler

ERG

Nexi

GVS

Rai Way

MutuiOnline

Credem

Piaggio

Safilo

MFE B

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso, frenata dallo stacco cedole. Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l'che registra una plusvalenza dello 0,30% nella settimana in cui si riunisce anche la Federal Reserve.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,07. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 92,07 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +179 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,51%.scende dell'1,05%, calo deciso per, che segna un -0,76%, e sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,39%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,07% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 30.502 punti.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,05%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,81%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,63%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,88%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,14%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,14%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,82%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,65%.di Milano,(+5,39%),(+4,27%),(+2,51%) e(+1,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,34%.Seduta negativa per, che scende del 3,84%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,29%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,14%.