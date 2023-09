Wall Street cauta guarda alla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street avvia la settimana all'insegna della cautela, con gli occhi degli investitori puntati sulle banche centrali in attesa di conoscere l'esito del(mercoledì) e della Bank of England (giovedì) e Bank of Japan (venerdì).Nei giorni scorsi è emerso che. Secondo gli addetti ai lavori la Fed mercoledì opterà per lo status quo, mantenendo i tassi al livello più elevato degli ultimi 22 anni. Saranno tuttavia importanti le indicazioni che fornirà il numero uno della banca centrale,, sulle future mosse.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a +0,08%; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.453 punti. Leggermente positivo il(+0,24%); sui livelli della vigilia l'(+0,1%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Il settore, con il suo -0,47%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,30%),(+1,22%) e(+0,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,50%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,50%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,29%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,04%.Al top tra i, si posizionano(+1,58%),(+0,96%),(+0,94%) e(+0,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,64%.In apnea, che arretra del 5,35%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,08%.