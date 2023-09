Asia debole con preoccupazioni per Cina. Tokyo chiude in rosso

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -e per le fibrillazioni del settore immobiliare. Sessione debole per il listino di, al rientro dopo la festività di ieri. L'indicescambia con un calo dell'1,08%, mentre tiene il Topix sulla parità (+0,02%). Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,62%., che scontano ole preoccupazioni per il settore immobiliare e la, a dispetto dell'accordo con i creditori per estendere la scadenza di un altro bond. Vendite diffuse su, che continua la giornata allo 0,81%, mentrelima lo 0,18%. Male ancheche perde lo 0,37%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, incerta(-0,11%), mentre fanno peggiocon una perdita dello 0,71% edello 0,33%. IN controtendenza(+0,46%).Chiusa per festività la borsa di; in lieve ribasso(-0,38%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,07%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 0,72%, mentre il rendimento per ilè pari 2,68%.