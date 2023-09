ErreDue nomina Rolando Robustelli quale Cfo

ErreDue

(Teleborsa) -, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, azoto, ossigeno), annuncia la, a partire dal 18 dicembre 2023.La società, al fine di sostenere ulteriormente la crescita organica del business - sottolinea una nota - ha individuato nella persona di Robustelli un importante tassello per implementare la struttura manageriale. Nel suo ruolo, Robustelli avrà il compito di rafforzare la strategia finanziaria di ErreDue, coordinando la gestione dei processi di pianificazione e sviluppo del business per gli aspetti economico-finanziari