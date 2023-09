Health Italia ottiene rating ESG a livello "A" high da Cerved

Health Italia

(Teleborsa) -, società arriva nella sanità integrativa e nel welfare, hacon valutazionee un, confermando e migliorando l’eccellente risultato già ottenuto lo scorso anno.L'analisi dettagliata effettuata sulla base dell'informativa non finanziaria riferita all'anno 2022 ha rivelato che Health Italia continua a mostrare una, posizionandosi nettamente al di sopra della mediana del campione di società del settore Services in tutti e tre i principali fattori Environmental, Social e Governance presi in esame."Siamo soddisfatti dei risultati che abbiamo ottenuto grazie all'analisi condotta da Cerved Rating Agency a partire dalla nostra informativa non finanziaria relativa all'anno 2022", commenta, Amministratore Delegato di Health Italia. aggiungendo "il nostro successo è il risultato della particolare attenzione alla gestione delle risorse umane, alla governance e di un impegno costante verso l'ambiente, con una serie di iniziative mirate a ridurre i consumi energetici, promuovere l'acquisto di materiali a contenuto riciclato e minimizzare l’impronta di carbonio. In questo contesto, stiamo anche completando la graduale sostituzione dei mezzi aziendali con veicoli a minor impatto ambientale, in favore di una mobilità sostenibile".