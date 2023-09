Mercati europei positivi. Piazza Affari al top con MPS e TIM

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

Telecom Italia

Nexi

Leonardo

CNH Industrial

DiaSorin

MutuiOnline

LU-VE Group

Buzzi Unicem

Tinexta

El.En

Sanlorenzo

Antares Vision

Safilo

(Teleborsa) -, favorite dal dato relativo all'Resta i focus la, che prende il via stasera. Sullo sfondo ilche ha tagliato le stime di crescota dell'Eurozona e dell'Italia.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,07. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.935,8 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 92,33 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +177 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,48%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,26%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,58% a 28.753 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 30.673 punti. Poco sopra la parità il(+0,35%); senza direzione il(+0,17%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,72%), su voci di un allungamento die tempi ndi cessione della partecipazione di controllo del MEF.Bene anche(+2,64%),(+2,06%) e(+2,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,59%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,17%.Tra i(+3,02%),(+2,01%),(+1,66%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,55%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,55%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,36%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,35%.