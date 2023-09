SIMEST (Gruppo CDP) investe nella crescita internazionale della abruzzese Ediltec (Gruppo SBN)

(Teleborsa) - Con unda, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha acquisito una partecipazione del 44% nella controllata croata della Ediltec (Gruppo SBN), società abruzzese attiva nella produzione e commercializzazione di pannelli isolanti per l’edilizia. L’operazione è stata effettuata attraverso risorse proprie e con l’intervento del, strumento agevolativo che SIMEST gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.Lehanno contribuito alla realizzazione di un impianto dedicato alla produzione di pannelli isolanti nella città croata di Lepoglava su un’area complessiva die che, a regime, vanterà una capacità produttiva annua di circa 250.000 m3. L’investimento complessivo, pari a circa, consente al gruppo abruzzese di consolidarsi nella regione dei Balcani Occidentali - in particolare Croazia, Serbia e Slovenia, uno dei mercati di maggiore crescita per il settore di riferimento.Ilrealizzato ha avuto ricadute positive in termini occupazionali sul territorio croato, con un incremento della forza lavoro di, ma anche su quello italiano, dove, grazie all’aumento dell’attività, sono state assunte 20 nuove persone. L’operazione si inserisce nel solco di una specifica attenzione da parte di SIMEST in supporto allo sviluppo delle relazioni commerciali e industriali fra l’e iE’ stata, infatti, inaugurata a giugno ala prima sede estera di SIMEST, attraverso la quale la società del Gruppo CDP fornirà assistenza alle imprese interessate a investire sul territorio, contribuendo a sostenere la partnership tra i due Paesi.