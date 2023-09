Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia in attesa della Fed e di alcuni importanti dati macro. Ilsi ferma sulla parità a 34.624 punti; sulla stessa linea l', che chiude la giornata a 4.454 punti. Poco mosso il(+0,15%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,09%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,68%) e(+0,47%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,01%) e(-0,43%).Al top tra i(+1,69%),(+1,48%),(+1,24%) e(+0,93%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,52%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,44%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,29%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+2,51%),(+2,02%),(+1,82%) e(+1,77%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,15%.Crolla, con una flessione del 4,73%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,32%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,20%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Apertura cantieri (atteso 1,44 Mln unità; preced. 1,45 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,44 Mln unità; preced. 1,44 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,95 Mln barili)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -220 Mld $; preced. -219,3 Mld $)14:30: PhillyFed (atteso -1 punti; preced. 12 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 220K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,4%).