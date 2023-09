Wall Street debole. Occhi su Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo secondari

beni di consumo per l'ufficio

Apple

Visa

Travelers Company

Amgen

American Express

Boeing

Home Depot

Walgreens Boots Alliance

Sirius XM Radio

Lam Research

Synopsys

Charter Communications

Moderna

Lucid

Tesla Motors

Trade Desk

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, in avvio di seduta, nel giorno in cui prende il via la riunione del board della Federal Reserve che comunicherà domani, 20 settembre, la sua decisione sui tassi d’interesse.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 34.560 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che retrocede a 4.444 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,39%; sulla stessa linea, leggermente negativo l'(-0,27%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,62%) e(-0,42%).Al top tra i(+1,69%),(+1,49%),(+1,24%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,52%.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Senza slancio, che negozia con un 0%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,03%.(+2,76%),(+2,01%),(+1,79%) e(+1,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,12%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,73%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,32%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,20%.