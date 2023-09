Borsa di New York apre con moderati guadagni

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, grazie al ridimensionamento dei, in vista di unanel percorso di inasprimento della politica dellaLa convinzione chedel costo del denaro sia giuntocresce parallelamente allee quindi rende cauti gli operatori.La Fed annuncerà stasera le sue decisioni di politica monetaria e, secondo le attese prevalenti, si prevede che lascerà i tassi invariati nell’attuale range compreso tra il 5,25% e il 5,5%. Ma il mercato sembra oradel costo del denaroe su tassi più alti per un periodo prolungato. Su questo probabilmente dirà qualcosa il Presidente Jerome Powell., che include solo il dato settimanale sulle scorte di greggio, attese in calo di 2,5 milioni nell'ultima settimana.Alla Borsa di New York, l'indicesale dello 0,27% a 34.610 punti; sulla stessa linea l', che si porta a 4.456 punti. Guadagni frazionali per il(+0,21%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,2%).