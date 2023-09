Borse europee positive nel giorno della Fed. Piazza Affari in pole

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Amplifon

Unicredit

DiaSorin

Stellantis

Saipem

Banca Popolare di Sondrio

Cembre

Alerion Clean Power

Tinexta

GVS

Antares Vision

MutuiOnline

LU-VE Group

(Teleborsa) -, in un panorama nel complesso positivo, di fronte ad un andamento più cauto di Wall Street. L'indiceregistra al momento una plusvalenza dello 0,21%in attesa delleL'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,45%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,67%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 90,14 dollari per barile, in calo dello 0,37%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +174 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,45%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,75%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,93%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,67%.Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,64%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,53% avanza a quota 31.141 punti. Leggermente positivo il(+0,53%); con analoga direzione, buona la prestazione del(+1,04%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,64%),(+4,74%),(+4,51%) e(+3,12%).Le più forti vendite si registrano su, che prosegue le contrattazioni a -2,90%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,12%),(+2,89%),(+2,59%) e(+2,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,55%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,55%.scende del 2,04%.Calo deciso per, che segna un -1,77%.