Debole Wall Street aspetta verdetto Fed e Powell

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con l'attenzione rivolta sulla due giorni di incontri della Fed, avviata ieri e che oggi culminerà con le decisioni di politica monetaria da parte di Jerome Powell.Ilarchivia la seduta con un leggero calo dello 0,31%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 4.444 punti. In frazionale calo il(-0,22%); sulla parità l'(-0,2%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,83%),(-0,65%) e(-0,55%).del Dow Jones,(+0,97%) e(+0,61%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,37%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,62%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.Tra i(+4,15%),(+2,49%),(+1,83%) e(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,37%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,97%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,48%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,25%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,95 Mln barili)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -220 Mld $; preced. -219,3 Mld $)14:30: PhillyFed (atteso -1 punti; preced. 12 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 220K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,4%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,1 Mln unità; preced. 4,07 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,2%).