Mercato americano positivo guardando alla Fed

(Teleborsa) -, aspettando lache fra circa mezz'ora annuncerà le. Non sono attesi ritocchi al costo del denaro in questa riunione, mentre il mercato sta prendendo coscienza che i tassi resteranno elevati più a lungo del previsto.Alla Borsa di New York, l'indicemostra un rialzo dello 0,62%, mentre resta piatto l', con scambi attorno a 4.453 punti. Senza direzione il(-0,05%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(0%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,07%),(+0,73%) e(+0,62%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,63%.Tra i(+2,92%),(+2,67%),(+2,26%) e(+1,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,33%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+3,64%),(+3,21%),(+2,92%) e(+2,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,89%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,33%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,75%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,67%.