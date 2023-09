Borse europee ostaggio delle banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, l giorno dopo il verdetto Fed . La banca centrale americana ha rispettato le attese del mercato mantenendo i tassi di interesse fermi, ma il governatore Powell ha avvertito di nuove strette monetarie.Oggi si sono espresse anche altre banche centrali: come la Bank of England che ha deciso lo status quo, mentre Svezia e Norvegia hanno alzato i tassi di interesse. Attesa domani laSul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,064. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,47%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,70%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +177 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,51%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,07%, tentenna, che cede lo 0,20%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,42%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa dell'1,55%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 30.677 punti.di Piazza Affari,avanza dell'1,86%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,09%.Composta, che cresce di un modesto +0,66%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,63%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,94%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,52%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,30%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,25%.tra i titoli del FTSE MidCap,raggiunge un +5,9%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,00%.Scivola, con un netto svantaggio del 4,65%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,18 punti percentuali.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,29%.