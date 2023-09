Covid, Cooke (Ema): vaccini proteggono anche contro la variante Eris

(Teleborsa) - La direttrice dell'Ema,, ha dichiarato all'Ansa che iadattati approvati dall'Ue proteggono anche contro la variante Eris. "Eris è una delle varianti che abbiamo seguito e i nuovi vaccini proteggono anche contro", oltre che "contro le più recentiin circolazione", ha spiegato Cooke. "Laè superata – ha aggiunto – ma il virus è ancora una minaccia per i soggetti a rischio, quindi persone con più di 65 anni, quelle con condizioni di salute precarie e ledevono vaccinarsi".Nel frattempo, il vice segretario Onu,, nel corso della riunione di alto livello sulla prevenzione e l'intervento in caso di nuove pandemie che si è tenuta a margine dell', ha affermato che "il Covid è stato allo stesso tempo la dimostrazione dell'ingegnosità e del fallimento umano". "Da un lato ci sono stati icreati alla velocità della luce e i vaccini sviluppati in tempi record - ha spiegato - Dall'altro, la mancanza diche ha colpito i più vulnerabili e i vaccini monopolizzati dai paesi ricchi mentre le popolazioni delle nazioni più povere ne sono state private".Ricordando che questepersistono anche oggi, Amina Mohammed ha lamentato che la pandemia ha ulteriormente deviato gli obiettivi di, con gravi conseguenze sui livelli di povertà, debito pubblico e disuguaglianze sociali, sottolineando la necessità di non ripetere glidel passato durante l'inevitabile prossima pandemia. Per questo Mohammed ha sottolineato l'importanza di migliorare la sorveglianza del virus, rafforzare i sistemi sanitari e garantire l'accesso equo per tutti i paesi a vaccini, trattamenti e tecnologie salvavita.Mohammed ha chiesto di rafforzare l'autorità e il finanziamento dell'(OMS) e ha esortato i paesi membri a raggiungere un accordo forte e completo sulle pandemie, incentrato sull'equità e accompagnato da emendamenti al Regolamento sanitario internazionale. In particolare, ha sottolineato, la preparazione alla pandemia richiede una lotta contro lache "mina i consigli degli esperti e alimenta lo scetticismo sui vaccini". Infine, ladeve tenere conto della nuova natura degli shock, "sempre più internazionali e sempre più complessi" che richiedono risposte che coinvolgano un'ampia gamma di attori diversi.