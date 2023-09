Eurolandia in calo, Piazza Affari fanalino di coda

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato, il giorno dopo il verdetto. La banca centrale americana ha rispettato le attese del mercato mantenendo i, ma il governatoreOra l'attenzione degli investitori resta concentrata sulle altre banche centrali, con la riunione odierna dellae quella di domani, dellaSul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,066. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 88,44 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +176 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,50%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,69%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,43%, escende dello 0,91%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,14% sul; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 30.800 punti, ritracciando dell'1,10%.di Piazza Affari,avanza dello 0,80%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,56%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,59%.Calo deciso per, che segna un -2,72%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,53%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,20%.di Milano,(+3,95%),(+0,99%),(+0,90%) e(+0,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,46%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,13%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,65%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,17%.