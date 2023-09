Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

materiali

finanziario

United Health

Intel

Walt Disney

Microsoft

Cisco Systems

Visa

Nike

Dow

Globalfoundries

Warner Bros Discovery

Enphase Energy

Kraft Heinz

Cisco Systems

Atlassian

Dollar Tree

Datadog

(Teleborsa) -, confermando un certo pessimismo, dopo che la Fed ha anticipato un altro rialzo dei tassi entro l'anno e nessun taglio prima della fine del 2024. Ilsta lasciando sul parterre lo 0,44%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 4.360 punti. Negativo il(-1,09%); con analoga direzione, variazioni negative per l'(-0,87%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,94%),(-1,44%) e(-1,19%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+2,59%),(+1,18%),(+1,08%) e(+0,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,20%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,63%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,61%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,57%.Al top tra i, si posizionano(+2,11%),(+1,57%),(+1,35%) e(+1,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,20%.Sensibili perdite per, in calo del 4,13%.In apnea, che arretra del 3,88%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,79%.