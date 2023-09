Piazza Affari chiude pesante assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in pesante ribasso,ed al mercato americano, che prosegue gli scambi in territorio negativo. A pesare sul sentiment concorrono le, che non solo ha preannunciato altri aumenti ei tassi entro l'anno, ma anche che manterrà unaper un certo periodo di tempo.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,066. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,67%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,37%.Sale lo, attestandosi a +179 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,54%.calo deciso per, che segna un -1,33%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e seduta negativa per, che scende dell'1,59%.Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa dell'1,78%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 30.596 punti, in netto calo dell'1,75%. In netto peggioramento il(-1,51%); come pure, pessimo il(-1,55%).di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,45% dopo che l'Ad Orcel ha confermato la priorità di remunerare gli azionisti.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,73%.La peggiore è, che scivola del 5,27%.Sensibili perdite per, in calo del 4,80%.In apnea, che arretra del 4,67%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,26%.del FTSE MidCap,(+4,60%),(+3,47%),(+1,64%) e(+0,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,63%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 4,65%.Scende, con un ribasso del 4,51%.