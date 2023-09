"Uniti per la Legalità 2023": consegnato al ministro Nordio il premio dei giovani commercialisti

(Teleborsa) - "Uniti per la Legalità 2023 al ministro della Giustizia Carlo Nordio è un segnale importante che la categoria dei dottori commercialisti ha voluto lanciare al Paese. Il premio istituito dall'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nasce, infatti, dalla necessità di porre chiarezza rispetto ad un punto: che i commercialisti sono sinonimo di legalità e non permettono a nessuno di insinuare il contrario". Lo ha affermatoa margine della consegna delal"Il riconoscimento al ministro Nordio, che sta portando avanti un grosso lavoro per un maggiore garantismo rispetto alla riforma della Giustizia, – ha detto– è un atto dovuto da parte di professionisti che troppo spesso vedono le loro carriere finire "a mezzo stampa", per inchieste inconcludenti. Grazie, dunque, al ministro per questa opportunità e per gli impegni presi. Insieme, ci impegneremo per tenere accesi i riflettori verso una categoria che è baluardo di giustizia e legalità, ma che ha bisogno di maggiori garanzie per operare in un contesto sempre più complicato"."Ringrazio l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – ha dichiarato– per il gradito riconoscimento: ogni progetto di riforma ed ogni quotidiano impegno è finalizzato ad assicurare ai cittadini una risposta di giustizia sempre più vicina alle richieste".Il premio è stato consegnato al ministro dal presidente UNGDCECinsieme alla vicepresidentee al delegato di area,