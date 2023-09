Wall Street in calo dopo Fed e Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,22%; sulla stessa linea, l'ha perso lo 0,94%, terminando la seduta a 4.402 punti. In ribasso il(-1,46%); come pure, in rosso l'(-1,2%).Nessuna sorpresa dal Federal Open Market Comittee, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, che ha deciso come prealtro atteso di confermare i tassi d'interesse in una banda di oscillazione compresa fra il 5,25% ed il 5,50%. Una decisione votata all'unanimità dal Presidente Jerome Powell e dal Board.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,89%),(-1,77%) e(-1,09%).Tra i(+2,71%),(+2,41%),(+2,28%) e(+1,05%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,54%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,40%.Scivola, con un netto svantaggio dell'2,00%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.(+2,71%),(+2,46%),(+1,93%) e(+1,93%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,54%.In apnea, che arretra del 3,93%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,12%.scende del 3,05%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -221 Mld $; preced. -219,3 Mld $)14:30: PhillyFed (atteso -0,7 punti; preced. 12 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 220K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,4%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,1 Mln unità; preced. 4,07 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,2%)15:45: PMI composito (preced. 50,2 punti).