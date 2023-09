Borse europee sulla parità. Debole Piazza Affari

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Telecom Italia

Moncler

ENI

Nexi

Amplifon

Banca MPS

Hera

A2A

Danieli

Intercos

Saras

Caltagirone SpA

MARR

Safilo

OVS

Antares Vision

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,52%, mentre gli investitori continuano a interrogarsi sulle mosse delle banche centrali, in tema di politica monetaria, protagoniste questa settimana.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,066. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,43%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 89,98 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +183 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,57%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e piccola perdita per, che scambia con un -0,4%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,46% sul; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 30.458 punti.di Milano, troviamo(+1,69%),(+1,66%),(+1,48%) e(+0,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,27%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,18%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,16%.scende del 2,15%.di Milano,(+3,43%),(+3,06%),(+2,81%) e(+1,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,40%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,95 punti percentuali.Calo deciso per, che segna un -3,19%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,44%.