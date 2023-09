Mercati europei si confermano in rosso assieme a Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo che la settimana delle banche centrali si è chiusa con una generale. In più, i PMI dell'Eurozona hanno confermato unaSessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,21%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,29%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,67%.Sulla parità lo, che rimane a quota +179 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,52%.tentenna, che cede lo 0,30%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,42%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,64%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,47%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 30.458 punti.In frazionale calo il(-0,34%); sulla stessa linea, poco sotto la parità il(-0,39%).Tra lea grande capitalizzazione, composta, che cresce di un modesto +1,25%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,81%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede l'1,79%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,67%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,65%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,47%.Tra i(+4,90%),(+3,45%),(+3,23%) e(+1,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,22%.scende del 2,14%.Calo deciso per, che segna un -1,84%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,62%.