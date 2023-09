Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,23%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.329 punti. Poco sopra la parità il(+0,36%); senza direzione l'(-0,07%).La settimana è stata caratterizzata dalle banche centrali. Gli investitori continuano a valutare l'impatto delle decisioni Fed, ovvero, livelli elevati di tassi per un periodo di tempo prolungato. Dopo che le banche centrali di Svizzera e Regno Unito che hanno lasciato invariati i tassi di riferimento, mentre quella della Norvegia li e Svezia li hanno alzati di un quarto di punto, oggi, a concludere l'ottava è stata la Bank of Japan che ha confermato la sua posizione ultra accomodante, segnalando di non avere fretta di ritirare gli stimoli all'economia.Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,62%) e(-0,42%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,35%),(+1,02%),(+0,81%) e(+0,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,63%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,34%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,09%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,00%.(+4,31%),(+3,60%),(+3,58%) e(+3,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,93%.Calo deciso per, che segna un -2,22%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,97%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,63%.