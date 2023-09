Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che sconta il malumore generato dalla Fed. Accusa una flessione dell'1,08% il: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, l'è crollato dell'1,64%, scendendo fino a 4.330 punti.In netto peggioramento il(-1,84%); come pure, pessimo l'(-1,58%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,88%),(-2,04%) e(-1,63%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,83%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,89%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,78%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,61%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,36%.Altra i, si posizionano(+1,38%),(+0,71%),(+0,56%) e(+0,53%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,41%.Sensibili perdite per, in calo del 5,21%.In apnea, che arretra del 5,14%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,41%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI composito (preced. 50,2 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 48 punti; preced. 47,9 punti)15:45: PMI servizi (atteso 50,6 punti; preced. 50,5 punti)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. -1,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,3%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 106,1 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 4,4%).