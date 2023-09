Mercati europei deboli. Occhi su Lagarde

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB,

Banco BPM

Banca MPS

Iveco

BPER

Amplifon

Prysmian

Moncler

ERG

Anima Holding

CIR

Banca Ifis

Buzzi Unicem

OVS

Ariston Holding

Sesa

Tinexta

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Gli occhi degli investitori sono puntati sulle parole dellain audizione al Parlamento europeo, che potrebbe dare ulteriori indicazioni in materia di politica monetaria. A tal proposito, sul fronte macro, è attesa questa settimana l'inflazione dell'Eurozona.Sullo sfondo non aiuta il crollo di Evergrande a Hong Kong, dopo che la società ha annunciato di non essere in grado di emettere nuovi bond.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. L'è sostanzialmente stabile su 1.923 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 90,33 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +182 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,60%.scende dello 0,73%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%, e calo deciso per, che segna un -0,72%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,87% suldove Tengono le banche con la tassa sugli extraprofitti che cambia e il Governo che riscrive la norma.Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,81%. Composta, che cresce di un modesto +1,43%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,30%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,05%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,74%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,12%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,02%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,91%.del FTSE MidCap,(+3,12%),(+2,48%),(+1,63%) e(+1,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,10%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,05%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,48%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,46%.