Piazza Affari in calo in scia agli Eurolistini, pesante Amplifon

(Teleborsa) -, che avevano archiviato la scorsa settimana come una delle peggiori degli ultimi mesi, in scia alla crescente convinzione che le principali banche centrali intendano mantenere i tassi agli attuali livelli per un periodo più prolungato delle attese. "Riteniamo che i nostri tassi di riferimento abbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, contribuiranno in modo sostanziale al tempestivo ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo", ha detto oggi Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (BCE).Sul, l'indice di fiducia tedesco IFO relativo al mese di settembre non mostra alcun segnale significativo di ripresa, posizionandosi a 85,7 da 85.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,61%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,39%. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 89,54 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +182 punti base, con ilche si attesta al 4,61%.seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,98%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,78%, e scivola, con un netto svantaggio dello 0,85%.Iltermina la seduta sotto la parità, con ilche lima lo 0,68%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 30.231 punti, in calo dello 0,75%. In discesa il(-1,48%); con analoga direzione, in netto peggioramento il(-1,55%).di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,99%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,92%. Composta, che cresce di un modesto +0,87%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,73%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,91% (dopo9 che l'autorità Antitrust ha avviato un'indagine conoscitiva sui mercati degli apparecchi acustici in Italia). In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,67%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,20%.scende del 2,66%.Tra i(+3,58%),(+2,90%),(+2,60%) e(+1,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,72%. Lettera su, che registra un importante calo del 6,63%. Scende, con un ribasso del 5,39%. Calo deciso per, che segna un -5,25%.