Wall Street debole in attesa di nuovi dati e commenti Fed

(Teleborsa) -, mentre gli investitori attendono nuovi dati macroeconomici e le osservazioni dei funzionari della Federal Reserve. La banca centrale statunitense ha suggerito la scorsa settimana che i tassi di interesse dovranno rimanere più elevati per un periodo di tempo più lungo, esercitando pressioni al rialzo sui rendimenti obbligazionari e frenando le azioni.Si prospetta unanegli Stati Uniti. Il focus sarà sul, atteso in aumento di 0,5% m/m (3,5% a/a), spinto dal rincaro dei prezzi del carburante, a fronte di un indice core (0,2% m/m) in linea con il ritmo di crescita degli ultimi mesi. La spesa personale dovrebbe rallentare, frenata dal consumo di beni, mentre il reddito personale dovrebbe registrare un leggero aumento rispetto a luglio.Tra leci sono(che ha annunciato l'intenzione di investire fino a 4 miliardi di dollari nel gruppo di intelligenza artificiale Anthropic) e(i giganti dell'intrattenimento hanno beneficiato della notizia che il sindacato degli sceneggiatori di Hollywood ha raggiunto un accordo preliminare con i principali studi cinematografici, probabilmente mettendo fine agli scioperi che hanno fermato la maggior parte della produzione cinematografica e televisiva).Tra ibeneficia dell'upgrade da parte di Jefferies a buy da hold,soffrono il downgrade da parte di Jefferies a hold da buy,festeggia l'upgrade da parte di JPMorgan a overweight da neutral,è toccata dal downgrade di Goldman Sachs a sell da neutral.A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 33.851 punti, con uno scarto percentuale dello 0,33%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di cinque ribassi consecutivi, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 4.312 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,12%); poco sotto la parità l'(-0,22%).