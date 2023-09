Bifire, redditività in crescita nonostante calo ricavi in 1° semestre

Bifire

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria, ha chiuso il primo semestre del 2023 con unpari a 21,8 milioni di euro, in leggero calo (-3,6%) rispetto al primo semestre 2022. L'ha raggiunto 5,5 milioni di euro, registrando una crescita del 10,3% sul primo semestre 2022, con l'che è salito al 25,2%, dal 22% nel primo semestre 2022 e 20% nell’intero anno 2022. L'è stato di 3,5 milioni di euro, in crescita del 13%."Siamo soddisfatti dell'andamento dei primi sei mesi del 2023 di Bifire - ha commentato l'- I numeri ci consegnano uncon un accento particolarmente interessante circa la reddittività che nel semestre ha registrato una forte crescita, segno evidente della nostra capacità di saper mantenere alti i volumi con costi controllati. Per quanto riguarda il futuro, siamo, forti dell’apprezzamento dei nostri prodotti sul mercato e di una maggiore attenzione verso l'ambiente da parte dei cittadini e delle Istituzioni europee che pongono sempre più attenzione nel cercare di ridurre le emissioni in atmosfera, nell'usare materiali salubri e riciclabili".Laal 30 giugno 2023 è sostanzialmente in pareggio a -0,1 milioni di euro, vs +1,5 milioni di euro (cassa netta) al 31 dicembre 2022, per effetto degli investimenti. Bifire evidenza che la posizione finanziaria netta al 30 giugno 2023 tiene conto dei crediti d'imposta relativi all'Operazione 110 acquisiti nel periodo, per un importo pari a circa 1 milione di euro, da una serie di selezionati clienti.In merito alla guidance, viene sottolineato che - a fronte degli scenari globali e delle politiche interne - è prevedibile un. Tuttavia, gli importanti investimenti messi in atto da Bifire permetteranno di contrastare il trend di mercato. Il trend di medio periodo, anche grazie alla direttiva "case green", è invece previsto molto positivo.