GDO, Nielsen: ricavi in crescita ad agosto

(Teleborsa) - Bad agosto il fatturato della grande distribuzione italiana che sale acon un balzo dell'8% sul 2022. E' quanto emerge dai dati Nielsen nella ricerca "l'inflazione in calo al 10%, ma gli italiani continuano a ridurre il mix del carrello (-1,1%) per contenere l'innalzamento dei prezzi con una reale(+0,8 verso il 2022). Aumenta al 31,5% l'incidenza dei prodotti private label (Mdd, marca del distributore) e per il 43% degli italiani questi prodotti diventano un'alternativa ai grandi brand. Anche in Europa Occidentale la private label è in spolvero: l'acquisto di prodotti Mdd si attesta al 37,1%, con un incremento a valore del +13,2% rispetto al 2022. Un dato in crescita anno su anno, con un'incidenza record nel Regno Unito (47%), seguito da Spagna (43%), Germania (38%), Francia (33%) e, infine, Italia (31%). Le categorie merceologiche con l'incremento a valore più significativo sono, anche ad agosto, i prodotti dedicati agli Animali Domestici (+12,6%) e il Cibo Confezionato (+11,7%).invece, il Food Confezionato si conferma l'unica categoria con un andamento positivo (+0,9%), mentre tutte le altre registrano un trend negativo, specialmente i prodotti per la Cura della Persona (-2,5%).