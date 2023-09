KME Group, riapertura dei termini dell'OPA azioni ordinarie

KME Group

Equita SIM

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni diversificate quotata su Euronex Milan, ha comunicato i(OPA) volontarie totalitarie aventi ad oggetto rispettivamente le azioni ordinarie KME, le azioni di risparmio KME e i Warrant "KME Group S.p.A. 2021 – 2024".Sulla base dei risultati provvisori comunicati da, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione alle Offerte, risultano portate in adesione: all'OPA, 117.958.577 Azioni Ordinarie, rappresentative del 76,15% delle Azioni Ordinarie oggetto della relativa Offerta, del 38,35% del capitale di categoria e del 36,53% del capitale sociale; all'OPA, 1.005.687 Azioni di Risparmio, rappresentative del 7,28% delle Azioni di Risparmio oggetto della relativa Offerta, del 6,60% del capitale di categoria e dello 0,31% del capitale sociale; all'OPA, 65.328.252 Warrant, rappresentativi dell'83,58% dei Warrant oggetto della relativa Offerta e del 43,02% dei Warrant in circolazione alla data odierna.Sulla base dei risultati provvisori, l': tenuto conto anche delle n. 6.937.311 Azioni Ordinarie Proprie, complessive 124.895.888 Azioni Ordinarie, rappresentative del 40,60% del capitale di categoria e del 38,68% del capitale sociale; complessive 1.005.687 Azioni di Risparmio, rappresentative del 6,60% del capitale di categoria e dello 0,31% del capitale sociale; complessivi 65.328.252 Warrant, rappresentativi dell'83,58% dei Warrant in circolazione alla data odierna.per aderire allasarannoper un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, precisamente per le sedute del 5 ottobre, 6 ottobre, 9 ottobre, 10 ottobre e 11 ottobre 2023 (estremi inclusi), dalle ore 8:30 alle ore 17:30.Qualora, ad esito della Riapertura dei Termini, non si verificassero i presupposti per procedere alattraverso l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto e l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'offerente intende conseguire il delisting mediante la fusione inversa nella società controllata KMH, come annunciato anche nel comunicato stampa diffuso in data 18 settembre 2023.