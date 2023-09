L'italiana Alfasigma acquista la statunitense Intercept per 800 milioni di dollari

Intercept Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, una delle principali aziende farmaceutiche italiane, e, azienda biofarmaceutica statunitense quotata al Nasdaq e attiva nel trattamento delle malattie epatiche rare e gravi, hanno stipulato unin base al quale Alfasigma acquisirà Intercept per. La transazione prevista amplierà sostanzialmente il portafoglio gastrointestinale ed epatologico di Alfasigma e la sua presenza nel mercato statunitense.Secondo i termini dell'accordo, Alfasigma ha accettato di avviare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) in contanti per acquisire tutte le azioni emesse e in circolazione di Intercept. Il prezzo di acquisto rappresenta un premio dell'82% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Intercept il 25 settembre 2023, per un totale di. La transazione sarà interamente finanziata dalle disponibilità liquide di Alfasigma e dalle linee di credito esistenti."L'acquisizione di Intercept segna un'altra importante tappa nel percorso di crescita di Alfasigma, con particolare riguardo al mercato statunitense nel quale abbiamo importanti obiettivi di sviluppo - ha commentatodi Alfasigma - Intercept rappresenta un abbinamento convincente con le aree di core business di Alfasigma, vale a dire la gastroenterologia e l'epatologia, e riteniamo che la transazione rappresenti un'opportunità di trasformazione per entrambe le società".Alfasigma, nata nel 2015 dall'aggregazione dei gruppi Alfa Wassermann e Sigma-Tau, ha generato unnel 2021, egualmente suddiviso tra Italia e resto del mondo. Il gruppo è presente a livello mondiale in oltre 100 paesi dove circa 3.000 persone lavorano nella ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione.Si prevede che la transazione si concluderà. Una volta completata la transazione, le azioni ordinarie di Intercept non saranno più quotate in borsa.