Listini europei in ribasso, male il lusso

Morgan Stanley

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Iveco

Banca Generali

Hera

Mediobanca

Banca MPS

BPER

Nexi

Moncler

Sanlorenzo

CIR

MARR

OVS

Ferragamo

Piaggio

Tinexta

GVS

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, con gli elevati rendimenti obbligazionari che mettono sotto pressione gli investimenti in azioni. Spiccano i ribassi del settore, con diversi analisti che rivedono al ribasso le stime, dopo chenel primo semestre dell'anno; in particolare,ha affermato oggi di rimanere selettiva sul settore, dopo aver tagliato le stime di crescita organica per il terzo e quarto trimestre per la maggior parte delle aziende.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,06. L'è sostanzialmente stabile su 1.912,6 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,93% e continua a trattare a 88,85 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +188 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento delpari al 4,65%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,58%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e piccola perdita per, che scambia con un -0,65%.In ribasso, con ilche continua la seduta con un calo dello 0,68%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 30.020 punti. In ribasso il(-0,93%); come pure, leggermente negativo il(-0,43%).di Milano, troviamo(+1,54%),(+1,05%),(+1,04%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,93%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,71%.scende del 3,64%. Calo deciso per, che segna un -2,99%.Tra i(+2,62%),(+2,54%),(+2,01%) e(+1,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,06%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,88%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,60%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,39%.