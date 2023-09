Milano in rosso insieme agli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

principale indice della Borsa di Milano

FTSE Italia All-Share

Mediobanca

Amplifon

Banca Generali

BPER

Banca MPS

Moncler

Nexi

Sanlorenzo

CIR

BFF Bank

Italmobiliare

Tinexta

Credem

Reply

Piaggio

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo, condizionato dai timori per l'alto livello dei tassi di interesse e per le sue potenziali ricadute sulla crescita globale. Negativo anche il mercato USA penalizzato inoltre dal mancato accordo, al momento, tra repubblicani e democratici per finanziare il governo ed evitare lo shutdown, ovvero la chiusura delle attività federali non essenziali, che scatterebbe il primo ottobre.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,058. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,66%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,81%.Lopeggiora, toccando i +191 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,71%.preda dei venditori, con un decremento dello 0,97%, poco mosso, che mostra un +0,02%, e tentenna, che cede lo 0,70%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,01%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 29.918 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,02%),(+0,54%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,53%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,30%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,52%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,79%.del FTSE MidCap,(+2,62%),(+1,93%),(+1,57%) e(+1,30%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,43%.Scende, con un ribasso del 4,92%.Crolla, con una flessione del 4,74%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 4,52%.